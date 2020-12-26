 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирТурция ввела жесткие правила въезда для туристов

Турция ввела жесткие правила въезда для туристов


фото: Reuters
Турция потребует от всех посетителей страны пройти тестирование на коронавирус

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра здравоохранения Турции Фахретина Коча, со следующего понедельника, 28 декабря, все пассажиры, прибывающие в страну, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов до прибытия.

Пассажирам, не предоставившим отрицательный ПЦР-тест, не позволят сесть на самолет в Турцию.

Прибывшие из Великобритании, Южной Африки и Дании будут обязаны также отбыть обязательный карантин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2020 суббота

25 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать