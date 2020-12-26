Турция ввела жесткие правила въезда для туристов

26 декабря, 2020, 08:50

Турция потребует от всех посетителей страны пройти тестирование на коронавирус

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра здравоохранения Турции Фахретина Коча, со следующего понедельника, 28 декабря, все пассажиры, прибывающие в страну, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов до прибытия.

Пассажирам, не предоставившим отрицательный ПЦР-тест, не позволят сесть на самолет в Турцию.

Прибывшие из Великобритании, Южной Африки и Дании будут обязаны также отбыть обязательный карантин.

Напомним, 14 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об усилении карантина в стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb