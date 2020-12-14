На Новый год в Турции введут комендантский час

14 декабря, 2020, 20:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об усилении карантина в стране

Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу" .

На Новый год в Турции будет введен комендантский час.

По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ограничения призваны поддержать медицинских работников и закрепить успехи в стабилизации ситуации с коронавирусом.

Комендантский час в Турции будет действовать с 21:00 четверга, 31 декабря, до 5:00 4 января.

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