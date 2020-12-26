Посол Украины требует от Боснии и Герцеговины вернуть подаренную Лаврову икону

26 декабря, 2020, 11:11

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич требует вернуть икону, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову

Об этом сообщает УП.

По его словам, посольство Украины настаивает на безотлагательном предоставлении информации официальным Сараево, каким образом попала на территорию этой страны украинская икона, которая была подарена Лаврову.

"Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть скорым и однозначным. Не медийным, а официальным. А если сделан уже первый шаг - возвращена икона в Сараево, то надо сделать второй - вернуть ее Украине", - сказал Кирилич.

23 декабря сообщалось, что Москва вернула украинскую икону, которую глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его визита в страну.

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