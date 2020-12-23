Россия вернула Боснии и Герцеговине украинскую икону, подаренную Лаврову Додиком

23 декабря, 2020, 17:54

Москва вернула украинскую икону, которую глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его визита в страну

Об этом со ссылкой на заявление МИД РФ передает ТАСС.

"По согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - говорится в нем.

Во время поездки Лаврова в Боснию и Герцеговину Додик подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, которая является культурным наследием Украины.

После скандала, разгоревшегося в Республике Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, оппозиция призвала главу президиума уйти в отставку.

В свою очередь украинское посольство потребовало вернуть реликвию, которая была незаконно вывезена из Луганска.

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