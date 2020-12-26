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Нафтогаз повысил цену на газ для населения


фото: Укрінформ
Нафтогаз Украины заявил, что цена на газ для бытовых потребителей с января 2021 года вырастет на 14%

Об этом сообщает официальный сайт компании Нафтогаз Украины .

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 на уровне 7,22 грн / куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Это на 14% выше по сравнению с декабрем 2020 года. Сейчас стоимость газа за куб. м составляет 6,33 грн.

  • Напомним, 27 октября Нафтогаз установил ноябрьскую цену на газ для населения по тарифу "Лунный" на уровне 6,33 грн за куб. м , что на 34% больше, чем в октябре

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