Нафтогаз повысил цену на газ для населения

26 декабря, 2020, 21:52

Нафтогаз Украины заявил, что цена на газ для бытовых потребителей с января 2021 года вырастет на 14%

Об этом сообщает официальный сайт компании Нафтогаз Украины .

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 на уровне 7,22 грн / куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Это на 14% выше по сравнению с декабрем 2020 года. Сейчас стоимость газа за куб. м составляет 6,33 грн.

Напомним, 27 октября Нафтогаз установил ноябрьскую цену на газ для населения по тарифу "Лунный" на уровне 6,33 грн за куб. м , что на 34% больше, чем в октябре

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