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Espreso.tvЭкономикаНафтогаз на треть увеличил цену на газ для населения в ноябре

Нафтогаз на треть увеличил цену на газ для населения в ноябре

Нафтогаз установил ноябрьскую цену на газ для населения по тарифу "Месячный" на уровне 6,33 грн за куб. м, что на 34% больше, чем в октябре

Об этом пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила в Facebook.

"В ноябре газ по тарифу "Месячный" будет продаваться по 6,33 грн за куб, а для тех, кто планирует присоединиться к тарифу "Годовой" - по 6,45 грн за куб", - говорится в сообщении.

Таким образом, по сравнению с октябрьским тарифом цены на газ по тарифу "Месячный" увеличились на 34% (в октябре - 4,70 грн за куб.м), а по тарифу "Годовой" - на 23% (в октябре - 5,24 грн за куб.м).

Причиной подорожания голубого топлива в компании назвали сезонность цен - чем ближе к зиме, тем выше спрос на газ и выше цены.

"К счастью, в этом году хранилища газа в Украину заполнены более чем на 90%, поэтому цены будут расти медленнее, чем обычно", - добавили в пресс-службе.

В компании также отметили, что в следующие пять дней (до 31 октября) клиенты имеют возможность перейти на тариф "Годовой" по цене октября.

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