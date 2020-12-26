НАБУ открыло производство из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова
Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, сообщает hromadske.
По его словам, 3 декабря в ЕРДР внесено производства относительно вмешательства в работу правоохранительных органов.
Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова. Она сделала это 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить заместителю главы ОП о подозрении.
По словам Грищук, когда прокурор из бывшей группы уже был в суде и должен был ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, в САП узнали, что группу прокуроров изменили.
"Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это не ошибка, это было сознательное действие. Мы затребовали материалы, изучили их и предоставили указания детективам. У них на это ушло где-то две недели", - рассказал Грищук.
- Напомним, 24 декабря в НАБУ заявили, что решение о передаче уголовного производства в отношении заместителя руководителя ОП Олега Татарова принято тайно, без консультаций с бюро и САП.
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