Страны Евросоюза начали проверять торговое соглашение после Brexit

25 декабря, 2020, 20:59

В Европейском Союзе начали проверять заключенное соглашение об отношениях между Великобританией и блоком после Brexit

Об этом сообщает BBC.

Страны Европейского Союза начали изучать и проверять только заключенное соглашение об отношениях между Великобританией и блоком после Brexit. Как отмечается, документ насчитывает 1246 страниц.

Договор должен обеспечить свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин.

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Сообщается, что со стороны Евросоза заключенное соглашение должно еще быть одобрено всеми 27 членами.

Документ, как предполагается, вступит временной силу с 1 января. А Европарламент ратифицирует документ "задним числом" в начале следующего года.

Напомним, накануне Рождества Великобритания и Европейский Союз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.

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