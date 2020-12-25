"Мантра четко вписывается в политику Лукашенко": в МИД отреагировали на заявление о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"

25 декабря, 2020, 20:11

В МИД Украины категорически отвергли очередные инсинуации Александра Лукашенко о ввозе в Беларусь большого количества оружия из Украины

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Интерфакс-Украина.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра о "оружие из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси", - сообщил он.

Николенко отметил, что МИД осуждает терроризм в любых его проявлениях.

Напомним, 25 декабря Александр Лукашенко заявил, что на территории Беларуси правоохранители задержали якобы группы террористов, которые "везли тонами оружие через Украину".

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