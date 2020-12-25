"Везли тонны оружия через Украину": Лукашенко сообщил о задержании "террористов" в Беларуси

25 декабря, 2020, 17:36

Александр Лукашенко заявил, что на территории Беларуси правоохранители задержали якобы группу террористов, которые "везли тонами оружие через Украину"

Об этом сообщает Белта.

Лукашенко отметил, что спецслужбы страны задержали "террористическую группу" Николая Автуховича.

"Сейчас мы их все каналы раскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. Готовили теракты по всей стране, и уже начали их осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию", - сказал он.

Читайте также: Арестович: За "вагнеровцами" однозначно следили украинские спецслужбы

Лукашенко добавил, что операцию по задержанию соответствующей группы проводили спецслужбы Беларуси. Однако, по словам Александра Лукашенко, он держит "вопрос прекращения подобной противоправной деятельности на жестком контроле".

Отметим, Николай Автухович в начале 2000 годов баллотировался в белорусский парламент.

Впоследствии его обвинили в неуплате налогов, а позже - в подготовке покушения на заместителя министра по вопросам налогов и голову Гродненского облисполкома.

После более 5 лет в тюрьме - в 2014 году он ушел в подполье.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb