Премьер Армении Пашинян заявил, что готов уйти в отставку

25 декабря, 2020, 20:33

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что готов уйти в отставку по решению народа

Об этом Пашинян написал в Facebook.

"Я готов оставить пост премьер-министра в результате решения людей. Я также готов продолжать руководство Республикой Армения в эти трудные времена в случае восстановления доверия людей", - написал он

Он заявил, что оппозиция не смогла привлечь на свою сторону большое количество граждан, но подчеркнул, что судьба должности премьер-министра должна быть определена народом.

"Судьбу этой должности и будущего политического руководства страны нужно решать свободой выражения. Есть только один способ получить ответы на все вопросы - проведение досрочных парламентских выборов. Приглашаю парламентские и заинтересованы непарламентские партии на консультации по проведены выборы в 2021 году", - сказал Пашинян.

Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ. Հիմա արդեն ակնհայտ է, որ վարչապետի հրաժարականի պահանջով ընդդիմադիր գործընթացը ... Опубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Пятница, 25 декабря 2020 г.

Отметим, что в Ереване в последние недели продолжаются акции протеста, организованные 17-ю оппозиционными партиями, а также деятелями культуры и представителями интеллигенции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Политиков и рядовых граждан возмутило подписание 9 ноября Пашинян с лидерами России и Азербайджана заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Оппозиционные партии настаивают на отставке главы правительства, а в перспективе - проведение внеочередных парламентских выборов, предложив в качестве временного премьера известного государственного деятеля Вазгена Манукяна.

24 декабря в армянской столице Ереване произошли столкновения между полицейскими и протестующими, которые утром собрались у здания правительства.

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