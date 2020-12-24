Протесты в Армении: возле дома правительства вспыхнули столкновения, начались задержания
Об этом сообщает Новости-Армения.
Участники акции пытаются пройти через полицейский кордон, который в несколько рядов окружил правительственное здание у всех входов.
Некоторых активистов задержали полицейские и поместили в автозаки. Ситуация продолжает оставаться напряженной.
Утром армянская оппозиция собралась у здания правительства в Ереване, чтобы не допустить последнего в этом году заседания правительства с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Сообщается, что в Ереване в последние недели продолжаются акции протеста, организованные 17-ю оппозиционными партиями, а также деятелями культуры и представителями интеллигенции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Политиков и рядовых граждан возмутило подписание 9 ноября Пашиняном с лидерами России и Азербайджана заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Оппозиционные партии настаивают на отставке главы правительства, а в перспективе - проведение внеочередных парламентских выборов, предложив в качестве временного премьера известного государственного деятеля Вазгена Манукяна.
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