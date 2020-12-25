Первая партия вакцины Moderna прибыла в Канаду
25 декабря, 2020, 09:09
Канада получила первую партию вакцины от COVID-19 фармпроизводителя Moderna
Об этом в Twitter сообщил премье-министр Канады Джастин Трюдо.
"Первые дозы вакцины Moderna от COVID-19 прибыли в Канаду. Это часть 168 тыс. Доз, которые мы получим к концу месяца и часть 40 млн доз, которые Moderna гарантировала нам в целом", - написал Трюдо.
- Напомним, 23 декабря Министерство здравоохранения Канады утвердило использование вакцины от COVID-19, которую разработала компания Moderna.
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