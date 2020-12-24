Индонезия покупает украинский ракетный комплекс "Нептун", - СМИ

24 декабря, 2020, 22:11

Украина и Индонезия подписали меморандум о заключении контракта на поставку ракетного комплекса "Нептун"

Об этом сообщает Defense Express.

По данным СМИ, Индонезия может стать первым зарубежным покупателем "Нептуна"

Работы по его продвижению на этот рынок проводит ГП "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс".

"Как нам рассказали представители ГП СВТФ "Прогресс", после длительных переговоров компании удалось убедить индонезийскую сторону в преимуществах ряда украинских образцов вооружения. Без лишних слов говорим, что с Индонезией подписан Меморандум о заключении контракта на поставку берегового мобильного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" от ГосККБ "Луч", - говорится в сообщении.

Министерство обороны приняло решение о закупке комплекса "Нептун" и другого ракетного оборудования до конца 2020 года.