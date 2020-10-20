Минобороны закупит ракетный комплекс "Нептун" в 2020 году, - Таран

20 октября, 2020, 12:49

Министерство обороны приняло решение о закупке комплекса "Нептун" и другого ракетного оборудования до конца 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что с этой целью будет осуществлено перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа.

Он заявил, что решением о закупке комплекса в пределах финансовых возможностей текущего года Министерство обороны демонстрирует свою заинтересованность иметь как можно скорее "Нептун" в ВСУ.

"Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии ", - отметил Таран.

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Также в Министерстве обороны нашли средства, которые будут направлены на дальнейшую реализацию ракетно-реактивной программы.

"Нептун" хорошо продемонстрировал свои боевые возможности при государственных випробувань.Дивизионы, вооруженные этим комплексом, будет размещено в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей ", - сказал чиновник.

Следующим этапом, по мнению Андрея Тарана, должна стать работа над созданием корабельного варианта комплекса "Нептун". Те же ракетные катера, проектируемые сегодня для нужд ВМС Украины, уже должны быть адаптированными для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав "Нептуна".