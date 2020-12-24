Укрпочта в январе-феврале будет доставлять пенсии по старым тарифам

24 декабря, 2020, 20:44

Укрпочта согласилась продлить действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале следующего года по тарифам 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба почты.

"Укрпочта продлит действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале по тарифам 2020 года и продолжит обсуждение новых тарифов на 2021 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое предложение почтового оператора принял Пенсионный фонд Украины.

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"Благодаря такому шагу пенсионерам в течение двух первых месяцев 2021 года будут выплачены и доставлены пенсии по обычному графику. А все участники процесса - Пенсионный фонд Украины, Министерство финансов и Министерство социальной политики - получат время на выработку системного решения по тарифам на выплату и доставку пенсий", - отметил почтовый оператор.

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