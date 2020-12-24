Из-за отсутствия финансирования Укрпочта может с марта прекратить доставку пенсий, - Смилянский

24 декабря, 2020, 16:05

Укрпочта может прекратить доставку пенсий через два месяца из-за отсутствия финансирования

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

По словам Смилянского, вопрос об оплате государством доставки пенсий для 3,6 млн пенсионеров должны были рассмотрен вчера на заседании Кабинета министров.

"После пересмотра минимальной зарплаты только в части ЕСВ Укрпочта заплатит на 500 млн гривен больше, чем в 2020 году, не считая расходов на повышение зарплат. Поэтому, если вопрос не будет решен положительно, Укрпочта будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января", - написал Смилянский 23 декабря.

Однако 24 декабря Смилянский сообщил, что предложил продлить действие текущего договора на два месяца - январь и февраль.

"По просьбе людей, которых я уважаю, и с учетом того, что наши пенсионеры не заслужили дополнительного стресса в эти праздничные дни, мной было предложено, по согласованию с акционером, продлить действие текущего договора на два месяца, январь и февраль", - отметил он.

Таким образом, по словам Смилянского, пенсионеры получат свои деньги, а стороны получат два месяца на выработку системного решения, которое Укрпочта уже также предложила.

"На данный момент наши предложения отрабатываются коллегами, и мы с нетерпением ждем их решения. Я также надеюсь, что в рамках социальной ответственности, вместе с подписанием доп. соглашения, Пенсионный фонд публично объявит о том, что на период карантина пенсионеры имеют право дистанционно (по почте) переходить из банков (особенно в селах, где они закрылись) в Укрпочту без выезда лично и не подвергая себя опасности", - добавил Смилянский.

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