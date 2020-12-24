Украинский военнослужащий подорвался под Красногоровкой, он госпитализирован

24 декабря, 2020, 15:47

24 декабря в районе Красногоровки украинский солдат подорвался на неизвестной взрывчатке

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненому военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. "Жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командованием части", - добавили в ОТГ "Восток".

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