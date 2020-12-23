Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ вблизи Водяного, Талаковки и Авдеевки
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Все нарушения вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
Так, неподалеку Водяного, на Приазовье, оккупанты открывали неприцельный огонь вблизи украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и подствольного гранатомета.
На этом же направлении, но уже у Талаковки, вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки, где оккупанты открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета.
Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.
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