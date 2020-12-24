Россияне 24 декабря должны выдать Украине политзаключенного Шумкова, - родные
24 декабря, 2020, 16:45
Российская Федерации 24 декабря должна выдать Украине политзаключенного Александра Шумкова
Об этом написала в Facebook тетя политзаключенного Людмила Шумкова.
"Едем на "Бачевск". Сегодня утром в 9:00 по российскому времени российские спецслужбы повезли Сашу из Твери к границе на депортацию", - написала она.
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- Напомним, что херсонец Александр Шумков был осужден 4 декабря 2018 года Севским судом Брянской области РФ к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014 года по 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".
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