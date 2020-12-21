Украинский политзаключенный Шумков вернется из плена в РФ 24 декабря, - Денисова

21 декабря, 2020, 21:06

Политзаключенный Александр Шумков 24 декабря возвращается в Украину из российской тюрьмы

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



"24 декабря из российской тюрьмы на родину возвращается Александр Шумков", - написала она.

Напомним, что херсонец Александр Шумков был пригловорен 4 декабря 2018 года Севским судом Брянской области РФ к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересовРоссии".