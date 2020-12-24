Премьер Сербии первой в стране вакцинировалась от коронавируса
24 декабря, 2020, 17:09
24 декабря в Сербии началась вакцинация от COVID-10, премьер-министр страны Ана Брнабич первой сделала прививку
Об этом сообщает РТС.
"Сербия первой после Великобритании получила вакцину Pfizer в Европе и третьей страной на Старом континенте, которая начала кампанию вакцинации", - заявила Брнабич.
Также сделала прививку министр труда и социальной защиты Дария Кисич Тепавачевич.
- Президент Сербии Александар Вучич заявил, что 24 декабря начинается вакцинация населения от COVID-19.
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