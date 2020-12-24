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Espreso.tvОбществоПремьер Сербии первой в стране вакцинировалась от коронавируса

Премьер Сербии первой в стране вакцинировалась от коронавируса


фото: reuters
24 декабря в Сербии началась вакцинация от COVID-10, премьер-министр страны Ана Брнабич первой сделала прививку

Об этом сообщает РТС.

"Сербия первой после Великобритании получила вакцину Pfizer в Европе и третьей страной на Старом континенте, которая начала кампанию вакцинации", - заявила Брнабич.

Также сделала прививку министр труда и социальной защиты Дария Кисич Тепавачевич.

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