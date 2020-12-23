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Espreso.tvМир24 декабря в Сербии начинается вакцинация от коронавируса

24 декабря в Сербии начинается вакцинация от коронавируса


фото: reuters
Президент Сербии Алексаандар Вучич заявил, что 24 декабря начинается вакцинация населения от COVID-19

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на RTS .

Для повышения доверия к вакцине прививки сделают возможно Вучичу или премьер-министру Ани Брнабичу.

Вучич добавил, что массовая вакцинация граждан начнется в середине января.

Он рассчитывает до начала февраля вакцинировать 1 млн граждан (население страны - 6,9 млн человек).

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Первая партия (4 800 доз) вакцины BioNTech/Pfizer 22 декабря прибыла в Белград.

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