24 декабря в Сербии начинается вакцинация от коронавируса
23 декабря, 2020, 15:23
Президент Сербии Алексаандар Вучич заявил, что 24 декабря начинается вакцинация населения от COVID-19
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на RTS .
Для повышения доверия к вакцине прививки сделают возможно Вучичу или премьер-министру Ани Брнабичу.
Вучич добавил, что массовая вакцинация граждан начнется в середине января.
Он рассчитывает до начала февраля вакцинировать 1 млн граждан (население страны - 6,9 млн человек).
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Первая партия (4 800 доз) вакцины BioNTech/Pfizer 22 декабря прибыла в Белград.
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