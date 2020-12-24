Первый выставленный на торги золотоносный участок приобрела компания с капиталом менее 1 тыс. грн

24 декабря, 2020, 12:28

Первый выставленный на электронный аукцион золотоносный участок приобрела компания "Копье Украины", уставный капитал которой составляет 869 грн

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы геологии и недр.

"Впервые за всю историю Украины Государственная служба геологии и недр предложила золоторудный лот на открытые электронные торги. Участок для геологического изучения и опытно-промышленной разработки по состоянию на 5 лет приобрело ООО "Копье Украина ".

Согласно информации в системе YouControl, ООО "Копье Украина" зарегистрировано в феврале 2010 года. Конечный бенефициарный владелец компании - гражданин Турции Чакмак Фират. Уставный капитал составляет 869 грн. Основным видом деятельности компании является деятельность холдинговых компаний, другие - покупка и продажа собственного недвижимого имущества, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта, деятельность главных управлений (хед-офисов).

Напомним, 22 декабря Госгеонедра впервые выставила на электронный аукцион золотоносный участок в Днепропетровской области. Стартовая цена лота составила 4,48 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb