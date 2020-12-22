Госгеонедра впервые выставила на электронный аукцион золотоносный участок

22 декабря, 2020, 16:45

Государственная служба геологии и недр Украины впервые выставила на электронный аукцион золотоносный участок в Днепропетровской области

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины.

"Впервые за всю историю Украины золотоносный лот вынесен на электронные торги. Желтоводская площадь расположена в Днепропетровской области. Ее площадь составляет более 1000 га. На ней определены ресурсы руды и промышленное содержание золота и ниобия (сопутствующей полезного ископаемого)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участок предлагается инвесторам для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет. Стартовая стоимость лота составляет 4,48 млн грн.

Напомним, в октябре на Закарпатье возобновило работу единственное в Украине золотодобывающее предприятие.

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