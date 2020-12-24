Четверо украинцев вошли в топ-50 величайших боксеров XXI века

24 декабря, 2020, 10:07

Владимир Кличко, Виталий Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик попали в топ-50 величайших боксеров XXI века

Об этом сообщает Givemesport .

Выше всех из украинцев оказался Владимир Кличко, который занимает в рейтинге пятое место. Василий Ломаченко расположился на 13-й позиции. Виталий Кличко идет 18-м, а Александр Усик - 36-м.

Самым выдающимся боксером XXI века издание назвало филиппинца Мэнни Пакьяо, который опередил американца Флойда Мейвезера. Сразу за ними расположился казахстанец Геннадий Головкин и Рой Джонс из США.

Нынешний лидер рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring - мексиканец Сауль Альварес - шестой.

Напомним, 15 декабря Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы .

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