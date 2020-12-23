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Espreso.tvОбществоВ суде оспаривают усиление карантина с 8 января

В суде оспаривают усиление карантина с 8 января

Житель Харькова обжаловал в Окружном административном суде Киева постановление Кабмина о продлении карантина и его усилении с 8 января

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Истец просит суд отменить постановление правительства, которым было продлено действие карантина до 28 февраля и установлены дополнительные ограничения в период с 8 по 25 января.

По мнению мужчины, Кабмин противоправно запретил отдельные виды хозяйственной деятельности и ограничил конституционные права украинцев.

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