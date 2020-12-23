В Швейцарии началась вакцинация от COVID-19

23 декабря, 2020, 17:39

В Швейцарии сделали первую прививку от коронавируса

Об этом сообщает Swissinfo .

Первой вакцинированной стала 90-летняя жительница дома престарелых в регионе Люцерн.

Основная программа вакцинации начнется с 4 января.

В первую очередь вакцины получат люди из группы высокого риска (старше 75 лет, страдающие хроническими заболеваниями, потом старше 65 лет); медицинский персонал или лица, осуществляющие уход, и пребывающие в тесном контакте с пациентами; люди, имеющие тесные контакты с людьми из группы высокого риска; те, кто живет или работает в коммунальных учреждениях с повышенным риском вспышек.

Вакцина Pfizer/BioNTech была одобрена швейцарским регулятором, что открыло путь к поставке первых 107 тыс. доз из заказанных 3 млн доз.

Напомним, 20 декабря 2020 года, Израиль одним из первых в мире начал вакцинацию населения от коронавируса.