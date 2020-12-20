"Подставить плечо". Израиль начал общую антикоронавирусную вакцинацию

20 декабря, 2020, 10:55

Сегодня, 20 декабря 2020 года, Израиль одним из первых в мире начинает вакцинацию населения от коронавируса

Масштабная кампания под девизом "Подставить плечо" (Латет катеф) фактически началась вечером 19 декабря, когда в больнице "Шиба" первыми получили прививки премьер-министр Биньямин Нетанияху и глава Минздрава Юлий Эдельштейн, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал Вести - Ynet .

В Министерстве здравоохранения заявляют, что в страну доставлены сотни тысяч доз вакцины Pfizer, однако отказываются назвать точное количество. В больницах и больничных кассах также утверждают, что им неизвестно, сколько доз будет передано для вакцинации. Согласно оценкам, к концу декабря в Израиле должно быть не менее 4 млн доз, чего достаточно для вакцинации 2 млн граждан. Остальные прибудет 2021 года.

На данном этапе сделать прививку прямо сейчас может только медицинский персонал больниц и больничных касс, а также люди в возрасте 60 лет и старше. На этой неделе планируется привить персонал и жителей домов дял престарелых и гериатрических учреждений, но из-зи логистических осложнений начало вакцинации может быть отложено.

Пациентам больничных касс можно будет сделать прививку, начиная с понедельника, 21 декабря.

Вместе с тем, пока неизвестно, когда начнут делать прививки всем желающим.

"Вслед за медперсоналом и пожилыми гражданами прививки начнут делать людям с фоновыми заболеваниями (включая диабет, гипертонию), а также учителям и социальным работникам. С дальнейшим поступлениям вакцины список этот перечень будет расширяться", - отмечается в сообщении.

Запись на прививку происходит в больничных кассах "Клалит", "Маккаби", "Меухедет" и "Леумит". Он проводится по телефону или с помощью интернет-сайтов. Очередность устанавливается самими больничными кассами, поскольку количество вакцины на данном этапе ограничено.

Так что вакцинация от коронавируса предусматривает две инъекции (вторая - на 19-21 день после первой), то очередь на вторую прививку будет устанавливаться заранее. В больничных кассах обещают сообщать дату второй прививки сразу после получения первой.

При этом вакцинация не является обязательной. Исключение составляют некоторые категории граждан, в том числе медперсонал и работники системы образования, которым рекомендуется сделать прививку. Педагоги не входят в первый круг приоритета, однако их планируется привить раньше, чем другие категории населения.

Министерство здравоохранения объясняет, что никого нельзя заставить сделать прививку насильно. Но в ведомстве призывают пройти вакцинацию добровольно.

Как отмечается, есть группы, которые вообще не смогут пройти вакцинацию. Это те, кто уже переболел коронавирусом, беременные и женщины, страдающие тяжелыми формами аллергии. На данном этапе также не планируется прививать детей в возрасте до 16 лет.

Для проведения вакцинации Министерство здравоохранения Израиля одобрило вакцину Pfizer.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал прививку от коронавируса в прямом эфире.

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