В лучшего боксера мира отберут чемпионский пояс WBC

23 декабря, 2020, 10:15

Мексиканского боксера Сауля Альвареса лишат титула "франчайзингового" чемпиона по версии WBC

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам президента WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулеймана, организация пересмотрит статус "франчайзингового" чемпиона в среднем весе (до 72,6), который принадлежит Саул Альваресу, поскольку мексиканец решил сосредоточиться на выступлениях во втором среднем весе (до 76,2 кг ).

"Сейчас, когда Альварес выиграл титул во втором среднем весе, мы встретимся в начале года, чтобы обсудить ситуацию с франчайзинговыми чемпионством. Я знаю, что большинство из вас ее не ценит, не любит или не понимает. Посмотрим. Это может привести к тому, что франчайзинговую чемпионство не будет применяться в отношении Канело. Я поговорю с ним, а там посмотрим. Мы хотим делать то, что будет лучше для бокса. Наш главный приоритет для франчайзингового чемпиона - устраивать большие бои ", - сказал Сулейман.

Титул "франчайзингового" чемпиона лишает его обладателя проводить обязательную защиту пояса и позволяю выбирать соперников по своему усмотрению.

Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе. Также он является чемпионом мира WBA и WBC во втором средние категории.

Напомним, 20 декабря Сауль Альварес победил британца Каллума Смита в поединке за титулы чемпиона мира WBA и WBC во втором среднем весе.

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