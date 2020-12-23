Суркис доволен: тренер рассказал, сколько "Динамо" заработало в Лиге чемпионов

23 декабря, 2020, 14:05

Ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич заявил, что киевляне в первой половине сезона заработали 38 млн евро

Об этом сообщает Jutarnji list .

По словам ассистента главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, киевляне благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов заработали большие деньги.

"Позади действительно удачная осень: мы первые в турнирной таблице, опережаем" Шахтер ", впервые за шесть лет" Динамо "завершило первую часть чемпионата на лидирующей позиции. Кроме того, мы квалифицировались в группу Лиги чемпионов, потом мы завоевали путевку в евровесну, заняв третье место в этой группе. Мы заработали большие деньги - около 38 млн евро. Владелец клуба Суркис очень доволен и хочет вновь создать сильное в Европе "Динамо", - сказал Вукоевич.

Киевляне на групповом раунде Лиги чемпионов заняли в своей группе третье место, уступив испанской "Барселоне" и "Ювентусу" и опередив венгерский "Ференцварош".

В 1/16 финала Лиги Европы динамовцы встретятся с бельгийским "Брюгге".

Напомним, 23 декабря ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Огнен Вукоевич назвал румына Алексом Фергюсоном из Восточной Европы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb