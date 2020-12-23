Фергюсон из Восточной Европы: Вукоевич сравнил Луческу с легендой МЮ

23 декабря, 2020, 11:20

Ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Огнен Вукоевич назвал румына Алексом Фергюсоном из Восточной Европы

Об этом сообщает Jutarnji list .

По словам хорвата, благодаря работе с Луческу в "Динамо", он ежедневно получает бесценный опыт.

"Это бесценный опыт, это Алекс Фергюсон из Восточной Европы. Я учусь каждый день у этого легендарного тренера, который ежедневно живет футболом. Он готовится к каждому матчу до мельчайших деталей, у него всегда есть план Б, даже план С", - рассказал Вукоевич.

По словам хорвата, он, как и Луческу, живет на базе "Динамо", поэтому общается с румыном постоянно.

"В его карьере много незабываемых и поучительных историй, которые он рассказывает нам, когда мы спокойно сидим за столом. Я не мог представить себе лучшего старта тренерской карьеры. Мы часто говорим и анализируем многочисленные ситуации. Я очень рад, что Луческу интересуется нашим мнением и ценит то, что мы говорим. Понятно, что его слово последнее, но он склонен к дискуссиям и принимает наши предложения ", - сказал Вукоевич.

Напомним, 9 декабря президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу достоин сравнения только с Валерием Лобановским .

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