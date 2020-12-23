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Президентские рейтинги: за Зеленского в первом туре проголосовали бы 26,5%, - опрос


фото: gettyimages
По состоянию на середину декабря рейтинг Владимира Зеленского почти вдвое опережает поддержку Петра Порошенко, у которого 14,3% среди тех, кто определился и пойдет на выборы

Об этом говорится в исследовании общественных симпатий, проведенном группой " Рейтинг " 16-20 декабря.

Так, согласно исследованию, 7 кандидатов имеют рейтинг выше 5%. В то же время, двое из них - представители одной партии ОПЗЖ - Виктор Медведчук и Юрий Бойко .

Среди определился и проголосует, тройка лидеров выглядит так: Владимир Зеленский - 26,5%; Петр Порошенко - 14,3%; Юрий Бойко - 10,1%.

У Юлии Тимошенко рейтинг составляет 9,8%. На пятом месте рейтинга Виктор Медведчук с показателем в 7,7%.

В экс-премьера Владимира Гройсмана 6,4% поддержки, Игоря Смешко - 6,0%.

Действующий голова Верховной Рады Дмитрий Разумков имеет электоральную поддержку в 4,1%.

У лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко 3,6%, экс-кандидата на должность мэра Киева Сергея Притулы - 2,9%, а у действующего мэра столицы Виталия Кличко и лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока по 2,2%.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020 года.

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