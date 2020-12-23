Кабмин утвердил плату за проезд по дорогам, построенным на условиях концессии
Проект постановления был принят на очередном заседании правительства, передает Еспресо.TV .
Согласно документу, ставка платы за каждый километр расстояния для мотоциклов с прицепом и без него и легковых автомобилей составит 0,023 грн; для легковых авто с прицепом с количеством мест для сидения до 10 включая водителя, грузовых авто с разрешенной максимальной массой до 3,5 т - 0,023 грн; для грузовых авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т, автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 т, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной массой не более 12 т - 0,045 т; для грузовых авто и автопоездов с разрешенной максимальной массой более 12 т, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой 12 т - 1,133 грн.
- Напомним, в конце октября этого года Министерство инфраструктуры определило 1500 км дорог для передачи в концессию.
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