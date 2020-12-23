Кабмин утвердил плату за проезд по дорогам, построенным на условиях концессии

23 декабря, 2020, 16:34

Кабинет министров принял проект постановления об утверждении максимального размера платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии

Проект постановления был принят на очередном заседании правительства, передает Еспресо.TV .

Согласно документу, ставка платы за каждый километр расстояния для мотоциклов с прицепом и без него и легковых автомобилей составит 0,023 грн; для легковых авто с прицепом с количеством мест для сидения до 10 включая водителя, грузовых авто с разрешенной максимальной массой до 3,5 т - 0,023 грн; для грузовых авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т, автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 т, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной массой не более 12 т - 0,045 т; для грузовых авто и автопоездов с разрешенной максимальной массой более 12 т, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой 12 т - 1,133 грн.

Напомним, в конце октября этого года Министерство инфраструктуры определило 1500 км дорог для передачи в концессию.

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