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Espreso.tvЭкономикаВ Украине определили 1500 км дорог для передачи в концессию, - Криклий

В Украине определили 1500 км дорог для передачи в концессию, - Криклий

Мининфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожной отрасли, в рамках которой были отобраны первые шесть участков дорог для передачи в концессию

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, шесть участков дорог общей протяженностью 1500 км были отобраны для потенциальных пилотных проектов государственно-частного партнерства на первом этапе программы.

В частности, в перечень вошли проекты текущего и капитального ремонта дороги Харьков - Днепр - Запорожье (М-29, М-04, М-18) с ориентировочным объемом первоначальных инвестиций $370 млн; текущий ремонт дороги Борисполь - Полтава (М-03) с ориентировочным объемом первоначальных инвестиций $180 млн; реконструкция, капитальный и текущий ремонты и строительство нового объезда населенного пункта на дороге Херсон - Николаев (М-14 $310 млн), капитальный и текущий ремонты дороги Киев - Житомир - Ривне (М-06, $370 млн), реконструкция, текущий и капитальный ремонт дороги Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19) с ориентировочным объемом первоначальных инвестиций $240 млн; реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта на пути Днипро - Кривой Рог - Николаев (М-04 Н11) с ориентировочным объемом первоначальных инвестиций $290 млн.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, модель, предложенная первой программой ГЧП в дорожной отрасли, позволит наконец привлечь частных инвесторов на рынок украинских автодорог.

"В среднесрочной перспективе мы сможем привлечь более 9 млрд долларов частных инвестиций для восстановления и обслуживания более 4500 км дорог государственного значения", - цитирует издание слова Криклия.

Он отметил, что это "не о платных автодорогах", а о "дорогах в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства.

Министр также добавил, что международные консультанты, привлеченные Группой Всемирного банка, уже завершили предварительное технико-экономическое обоснование шести пилотных участков дорог, которые были отобраны для первого этапа проекта и будут переданы в эксплуатацию в течение следующих двух лет.

По словам Криклия, все проекты предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20-25 лет. При этом первые шесть пилотов отбирались таким образом, чтобы достичь максимального экономического эффекта от вложенных средств и чтобы как можно больше украинцы почувствовали улучшение дорожной инфраструктуры.

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