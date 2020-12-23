Гастрогид Michelin извинился перед посольством Украины за то, что назвал борщ "русским" блюдом

23 декабря, 2020, 16:59

Посольство Украины во Франции обратилось к гастрогиду Michelin по поводу того, что они назвали борщ "блюдом русской кухни"

Об этом заявила пресс-служба ведомства.

"Получив новость о запуске гастрогида по московскому ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами Groupe Michelin. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией", - говорится в сообщении.

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Там отметили, что сообщение, в котором говорилось об "эмблематических национальных первых блюдах русской кухни - борщ и рассольник", исправлено. Теперь "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях".

"Начинаем работу над мишленовским гастрономическим гидом по киевским ресторанам. В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли приглашение посетить Украину и попробовать аутентичного украинского борща. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", - подытожили в посольстве.