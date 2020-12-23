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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: количество новых случаев за сутки снова превысило 10 тысяч

Коронавирус в Украине: количество новых случаев за сутки снова превысило 10 тысяч

10136 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря

В частности, заболели 537 детей и 422 медработники, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2979 человек;
  • летальных случаев - 275;
  • выздоровели - 15372 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 61 445 (в том числе методом ПЦР - 41219, методом ИФА - 20226).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 989 642 человека;
  • выздоровели - 615 660 человек;
  • летальных исходов - 17 172;
  • проведения ПЦР-тестов - 5348820.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 103663 случаи;

Винницкая область - 21 259 случаев;

Волынская область - 31 490 случаев;

Днепропетровская область - 54 625 случаев;

Донецкая область - 33102 случаи;

Житомирская область - 36 975 случаев;

Закарпатская область - 27 391 случай;

Запорожская область - 49 341 случай;

Ивано-Франковская область - 42 300 случаев;

Киевская область - 54 831 случай;

Кировоградская область - 7949 случаев;

Луганская область - 9181 случай;

Львовская область - 57 906 случаев;

Николаевская область - 27 970 случаев;

Одесская область - 66 295 случаев;

Полтавская область - 32 945 случаев;

Ровенская область - 39 251 случай;

Сумская область - 38 501 случай;

Тернопольская область - 32 738 случаев;

Харьковская область - 66 243 случая;

Херсонская область - 16 162 случая;

Хмельницкая область - 37142 случаи;

Черкасская область - 35 938 случаев;

Черновицкая область - 38 721 случай;

Черниговская область - 27 723 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

10136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности,...

Опубликовано Максим Степанов Вторник, 22 декабря 2020

 

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