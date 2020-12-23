Коронавирус в Украине: количество новых случаев за сутки снова превысило 10 тысяч
В частности, заболели 537 детей и 422 медработники, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2979 человек;
- летальных случаев - 275;
- выздоровели - 15372 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 61 445 (в том числе методом ПЦР - 41219, методом ИФА - 20226).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 989 642 человека;
- выздоровели - 615 660 человек;
- летальных исходов - 17 172;
- проведения ПЦР-тестов - 5348820.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 103663 случаи;
Винницкая область - 21 259 случаев;
Волынская область - 31 490 случаев;
Днепропетровская область - 54 625 случаев;
Донецкая область - 33102 случаи;
Житомирская область - 36 975 случаев;
Закарпатская область - 27 391 случай;
Запорожская область - 49 341 случай;
Ивано-Франковская область - 42 300 случаев;
Киевская область - 54 831 случай;
Кировоградская область - 7949 случаев;
Луганская область - 9181 случай;
Львовская область - 57 906 случаев;
Николаевская область - 27 970 случаев;
Одесская область - 66 295 случаев;
Полтавская область - 32 945 случаев;
Ровенская область - 39 251 случай;
Сумская область - 38 501 случай;
Тернопольская область - 32 738 случаев;
Харьковская область - 66 243 случая;
Херсонская область - 16 162 случая;
Хмельницкая область - 37142 случаи;
Черкасская область - 35 938 случаев;
Черновицкая область - 38 721 случай;
Черниговская область - 27 723 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
10136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов Вторник, 22 декабря 2020