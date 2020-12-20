Чехия начнет вакцинацию от коронавируса 27 декабря

20 декабря, 2020, 19:35

Вакцинация населения от COVID-19 в Чехии начнется 27 декабря

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщают Ceske Noviny .

По его словам, правительство намерено начать прививки населения с 27 декабря. Однако вакцинация начнется в заявленные сроки, если будет доставлена вакцина.

"Первая прививка от коронавируса будет сделана 27 декабря, если первая партия вакцины будет доставлена в республику, как ожидается, 26 декабря", - сказал Бабиш.

Он добавляет, что намерен сделать прививки, но из-за проблем со здоровьем он должен обсудить это со своим врачом.

Напомним, 20 декабря 2020 года Израиль одним из первых в мире начал вакцинацию населения от коронавируса.

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