Зеленский оценит работу Венедиктовой после ее отчета, - Мендель
Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии УП.
"Год еще не закончился, не было еще и отчета генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано", - сказала она.
Мендель добавила, что общество могло увидеть "определенную активизацию" в работе Офиса генерального прокурора при Венедиктовой.
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"Качественную оценку деятельности генерального прокурора будет корректно давать только после того, как Венедиктова предоставит отчет о своей деятельности в этом году", - подытожила пресс-секретарь.
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