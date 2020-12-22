Зеленский оценит работу Венедиктовой после ее отчета, - Мендель

22 декабря, 2020, 13:48

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии УП.

"Год еще не закончился, не было еще и отчета генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано", - сказала она.

Мендель добавила, что общество могло увидеть "определенную активизацию" в работе Офиса генерального прокурора при Венедиктовой.

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"Качественную оценку деятельности генерального прокурора будет корректно давать только после того, как Венедиктова предоставит отчет о своей деятельности в этом году", - подытожила пресс-секретарь.