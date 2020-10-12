Если Венедиктова не покажет результата до конца года, то предоставлю ей такой же ответ, как и Рябошапке, - Зеленский

12 октября, 2020, 10:47

Об этом он заявил в интервью BBC.

"Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю. Пол года очень мало, но должны быть шаги. Потому мы должны отвечать перед обществом, которому мы обещали, что будут посадки", - заявил он, комментируя отставку Рябошапки и его замену на Венедиктову.

Президент отметил, что предыдущий глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка не проявил себя в должности за 6 месяцев работы.

"Если новый генпрокурор не покажет до конца года своего результата, то я ей предоставлю такой же ответ (как и Рябошапци, - ред.)", - заявил Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb