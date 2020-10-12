Если Венедиктова не покажет результата до конца года, то предоставлю ей такой же ответ, как и Рябошапке, - Зеленский
12 октября, 2020, 10:47
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией. Он дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца года
Об этом он заявил в интервью BBC.
"Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю. Пол года очень мало, но должны быть шаги. Потому мы должны отвечать перед обществом, которому мы обещали, что будут посадки", - заявил он, комментируя отставку Рябошапки и его замену на Венедиктову.
Президент отметил, что предыдущий глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка не проявил себя в должности за 6 месяцев работы.
"Если новый генпрокурор не покажет до конца года своего результата, то я ей предоставлю такой же ответ (как и Рябошапци, - ред.)", - заявил Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры