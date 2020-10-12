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Espreso.tvОбществоЕсли Венедиктова не покажет результата до конца года, то предоставлю ей такой же ответ, как и Рябошапке, - Зеленский

Если Венедиктова не покажет результата до конца года, то предоставлю ей такой же ответ, как и Рябошапке, - Зеленский


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией. Он дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца года

Об этом он заявил в интервью BBC.

"Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю. Пол года очень мало, но должны быть шаги. Потому мы должны отвечать перед обществом, которому мы обещали, что будут посадки", - заявил он, комментируя отставку Рябошапки и его замену на Венедиктову.

Президент отметил, что предыдущий глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка не проявил себя в должности за 6 месяцев работы.

"Если новый генпрокурор не покажет до конца года своего результата, то я ей предоставлю такой же ответ (как и Рябошапци, - ред.)", - заявил Зеленский.

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