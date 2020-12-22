 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЗащитник "Динамо" может продолжить карьеру в Польше

Защитник "Динамо" может продолжить карьеру в Польше


фото: dynamomania.com
Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов может продолжить карьеру в чемпионате Польши

Об этом сообщает dynamomania.com.

Вадим Шаблий, агент Шабанова, предложил услуги футболиста познаньскому "Леху". Пока не сообщается, как тренерский штаб польского клуба отреагировал на возможный трансфер.

Артем Шабанов выступает за "Динамо" с начала 2018 года. В этом сезоне 28-летний центрбэк провел лишь 2 матча за основной состав киевлян. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 2 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать