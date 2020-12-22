Защитник "Динамо" может продолжить карьеру в Польше

22 декабря, 2020, 18:42

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов может продолжить карьеру в чемпионате Польши

Об этом сообщает dynamomania.com.

Вадим Шаблий, агент Шабанова, предложил услуги футболиста познаньскому "Леху". Пока не сообщается, как тренерский штаб польского клуба отреагировал на возможный трансфер.

Артем Шабанов выступает за "Динамо" с начала 2018 года. В этом сезоне 28-летний центрбэк провел лишь 2 матча за основной состав киевлян. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 2 млн евро.

4 декабря стало известно, что в зимнее трансферное окно киевское "Динамо" купит нового центрального защитника .