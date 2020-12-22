Вместо Ковалив: Свириденко подала декларацию на должность заместителя главы Офиса президента

22 декабря, 2020, 08:57

Экс первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко подала декларацию на должность заместителя руководителя Офиса президента

Об этом свидетельствует реестр е-деклараций.

Свириденко подала декларацию за 2019 год как кандидат на должность заместителя руководителя ОПУ.

21 декабря Кабинет Министров на заседании освободил ее от должности первого заместителя министра экономики, которую она занимала с 29 сентября 2019 года.

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До работы в Кабмине Свириденко занимала должность первого заместителя головы Черниговской областной государственной администрации.