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Espreso.tvОбществоКовалив ушла с должности заместителя главы ОПУ

Ковалив ушла с должности заместителя главы ОПУ


фото: Укрінформ
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив ушла в отставку по собственному желанию

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

"Рада, что имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей. Это и инициативы по улучшению инвестиционного климата, и законы о концессии, приватизации, рынке земли, о банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулировании инвестиций, другие законодательные акты", - сказала Кузнецов.

Зеленский отметил ее важную роль в своей команде. С ее участием были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период карантина, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями

"Она остается в команде Зеленского для новых профессиональных свершений", - говорится в сообщении.

 

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