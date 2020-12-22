В ОАЭ началась бесплатная вакцинация от коронавируса вакциной из Китая
22 декабря, 2020, 14:36
Власть ОАЭ предлагает всем гражданам добровольно и бесплатно вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm от коронавируса
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой FT.
Вакцина доступна в больницах и специально открытых медицинских центрах.
Китайская вакцина от коронавируса Sinopharm была протестирована на 31 тыс. добровольцев и показала эффективность в 86%.
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Программа вакцинации добровольная, однако власти агитируют всех принять в ней участие.
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