В ОАЭ началась бесплатная вакцинация от коронавируса вакциной из Китая

22 декабря, 2020, 14:36

Власть ОАЭ предлагает всем гражданам добровольно и бесплатно вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm от коронавируса

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой FT.

Вакцина доступна в больницах и специально открытых медицинских центрах.

Китайская вакцина от коронавируса Sinopharm была протестирована на 31 тыс. добровольцев и показала эффективность в 86%.

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Программа вакцинации добровольная, однако власти агитируют всех принять в ней участие.