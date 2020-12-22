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Espreso.tvОбществоВ ОАЭ началась бесплатная вакцинация от коронавируса вакциной из Китая

В ОАЭ началась бесплатная вакцинация от коронавируса вакциной из Китая


фото: reuters
Власть ОАЭ предлагает всем гражданам добровольно и бесплатно вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm от коронавируса

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой FT.

Вакцина доступна в больницах и специально открытых медицинских центрах.

Китайская вакцина от коронавируса Sinopharm была протестирована на 31 тыс. добровольцев и показала эффективность в 86%.

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Программа вакцинации добровольная, однако власти агитируют всех принять в ней участие.

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