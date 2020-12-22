Тренер объяснил, почему Усику будет трудно справиться с Фьюри

22 декабря, 2020, 10:55

Тренер Андрей Синепупов заявил, что украинскому боксеру Александру Усику будет сложно в бою с Тайсоном Фьюри из-за габаритов, техники и мощи британца

Об этом сообщает Xsport.ua.

По словам Синепупова, Усику придется тяжело в потенциальном бою с Фьюри, поскольку британец также блестяще технически оснащен и вдобавок существенно преобладает над украинцем в росте и весе.

"Я слежу за боксерами в супертяжелом весе и вижу, что сейчас там нет таких явных лидеров, как было во времена Мохаммеда Али. Но тот же Фьюри хорош. Саше с ним будет трудно. Он не будет лезть в драку и стоять на месте. Это будет бой технаря против технаря. Причем Фьюри - технарь с совсем другими габаритами и ударной мощью", - сказал Синепупов.

В то же время он упомянул, что во время спаррингов Усик побеждал великанов.

"Когда я был на спаррингах у Саши, он дрался с большими темными парнями. Он их "раскатывал по этажам", это было феномельно. Скорость, агрессия, маневренность, у него непонятно, откуда удар вылетит. В боксе, когда пытаешься скрыть удар, важно держать рваный темп, чтобы сбивать соперника. Ведь только ты знаешь, когда нанесешь удар", - пояснил Синепупов.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Рост британца - 206 см, в то время как у Усика - 191 см.

Напомним, 19 декабря Александр Усик заявил, что не будет мешать бою британских тяжеловесов Тайсона Фьюри и Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира.

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