Ситуация на Донбассе: оккупанты восемь раз нарушили "перемирие"

22 декабря, 2020, 18:48

22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ", - говорится в сообщении.

Так, утром, оккупанты применили артиллерийские системы 122-го калибра неподалеку Водяного, что на Приазовье. Вблизи этого же населенного пункта они еще несколько раз открывали неприцельный огонь из гранатометов различных систем.

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В районе Водяного российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

Также оккупанты неоднократно вели огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, недалеко Луганского и Южного они использовали минометы 120-го и 82-го калибра. А вблизи последнего - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

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