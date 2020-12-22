Ситуация на Донбассе: оккупанты восемь раз нарушили "перемирие"
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ", - говорится в сообщении.
Так, утром, оккупанты применили артиллерийские системы 122-го калибра неподалеку Водяного, что на Приазовье. Вблизи этого же населенного пункта они еще несколько раз открывали неприцельный огонь из гранатометов различных систем.
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В районе Водяного российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.
Также оккупанты неоднократно вели огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Так, недалеко Луганского и Южного они использовали минометы 120-го и 82-го калибра. А вблизи последнего - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.
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