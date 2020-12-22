Свитолина пожаловалась, что не успевает подготовиться к Рождеству
22 декабря, 2020, 20:40
Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что не успевает подготовиться к Рождеству
Об этом сообщает Епресо.TV со ссылкой на instagram Свитолиной.
Свитолина также намекнула, что скучает по детству.
"Как продвигается ваша подготовка к Рождеству? У меня точно не получается ... Скучаю по времени, когда этим занимался Санта", - написала Свитолина.
В 2020 году первая ракетка Украины одержала две победы на турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации) во французском Страсбурге и мексиканском Монтеррее.
26-летняя Элина Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA.
- Напомним, 3 ноября Элина Свитолина заявила, что хочет выиграть турнир "Большого шлема" и стать первой ракеткой мира .
- 3 декабря Cosmopolitan признал Свитолину лучшей спортсменкой Украины 2020 года.
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