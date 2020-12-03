Cosmopolitan признал Свитолину лучшей спортсменкой 2020 года

3 декабря, 2020, 10:01

Журнал Cosmopolitan признал теннисистку Элину Свитолину лучшей спортсменкой Украины 2020 года

Первая ракетка выложила фото награды в Instagram .

В 2020 году первая ракетка Украины одержала две победы на турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации) во французском Страсбурге и мексиканском Монтеррее.

26-летняя Элина Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA.

Напомним, 3 ноября Элина Свитолина заявила, что хочет выиграть турнир "Большого шлема" и стать первой ракеткой мира .

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