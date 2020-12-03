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Espreso.tvСпортCosmopolitan признал Свитолину лучшей спортсменкой 2020 года

Cosmopolitan признал Свитолину лучшей спортсменкой 2020 года


фото: Getty Images
Журнал Cosmopolitan признал теннисистку Элину Свитолину лучшей спортсменкой Украины 2020 года

Первая ракетка выложила фото награды в Instagram .

В 2020 году первая ракетка Украины одержала две победы на турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации) во французском Страсбурге и мексиканском Монтеррее.

26-летняя Элина Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA.

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