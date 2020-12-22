Свириденко назначили заместителем Ермака
22 декабря, 2020, 09:54
Юлия Свириденко стала заместителем главы Офиса президента Украины
Об этом говорится в указе Владимира Зеленского.
Предыдущим указом он уволил с этой должности Юлию Ковалив.
В 2018 году Свириденко исполняла обязанности головы Черниговской ОГА.
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С сентября 2019 года - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Также Свириденко является членом подгруппы по социально-экономическим вопросам украинской делагации в ТКГ по Донбассу.
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