Шоломицкий прогнозирует восстановление экономики в следующем году
Такую позицию высказал Юрий Шоломицкий, руководитель центра макроэкономического моделирования KSE, в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Больше такой возобновляемый, рост. Мировая экономика вернется к своему определенному привычному ритму жизни. Соответственно, Украина также вернется, если эти карантинные ограничения будут сняты в большинстве стран", - сказал экономист о 2021.
Он подчеркнул, что рост будет именно возобновляемый.
"Если у нас был какой-то определенный запас мощностей - например, мы упали за этот год ориентировочно на 5%, то только потому, что у нас этот запас хранится, в следующем году можем (возрасти, - ред.) на те же 5% . Это означает, что у нас ничего не изменилось, в нашем уровне экономического роста", - пояснил экономист.
- Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает снижение ВВП Украины за январь-октябрь на уровне 5,2%.
- В 2021 году Украина останется в состоянии "управляемой дестабилизации", стабилизации ситуации не произойдет. К таким выводам пришли специалисты Украинского института будущего в прогнозе на 2021 год, пишет "Интерфакс-Украина".