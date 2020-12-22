Шоломицкий прогнозирует восстановление экономики в следующем году

22 декабря, 2020, 22:45

В 2021 году ожидается восстановление и определенный рост как мировой, так и украинской экономики

Такую позицию высказал Юрий Шоломицкий, руководитель центра макроэкономического моделирования KSE, в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Больше такой возобновляемый, рост. Мировая экономика вернется к своему определенному привычному ритму жизни. Соответственно, Украина также вернется, если эти карантинные ограничения будут сняты в большинстве стран", - сказал экономист о 2021.

Он подчеркнул, что рост будет именно возобновляемый.

"Если у нас был какой-то определенный запас мощностей - например, мы упали за этот год ориентировочно на 5%, то только потому, что у нас этот запас хранится, в следующем году можем (возрасти, - ред.) на те же 5% . Это означает, что у нас ничего не изменилось, в нашем уровне экономического роста", - пояснил экономист.